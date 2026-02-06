Riapre il Labirinto Dove perdersi e ritrovarsi

Da quotidiano.net 6 feb 2026

A Febbraio, il Labirinto riapre le sue porte. Dopo mesi di chiusura, ora è di nuovo possibile perdersi tra i suoi sentieri e ritrovarsi nel silenzio delle sue curve. Sono in tanti a tornare, curiosi di vivere l’esperienza di immergersi tra i suoi percorsi e lasciarsi sorprendere.

di Stefano Marchetti Febbraio è il mese giusto. per ricominciare a perdersi. E naturalmente ritrovarsi. Proprio domani, dopo la pausa invernale, riaprirà il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma) con una nuova stagione di mostre, incontri e novità. Composto da più di 300mila piante di bambù, su una superficie di più di otto ettari, il labirinto (il più grande del mondo) è nato nel 2015 da un sogno di FMR, iconico acronimo dell’indimenticabile bibliofilo, collezionista ed editore: ne aveva parlato con lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, da sempre affascinato dal simbolo del labirinto, e decise di realizzarlo facendone un centro di bellezza e di arte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

