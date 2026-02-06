Riapre il Labirinto Dove perdersi e ritrovarsi
A Febbraio, il Labirinto riapre le sue porte. Dopo mesi di chiusura, ora è di nuovo possibile perdersi tra i suoi sentieri e ritrovarsi nel silenzio delle sue curve. Sono in tanti a tornare, curiosi di vivere l’esperienza di immergersi tra i suoi percorsi e lasciarsi sorprendere.
di Stefano Marchetti Febbraio è il mese giusto. per ricominciare a perdersi. E naturalmente ritrovarsi. Proprio domani, dopo la pausa invernale, riaprirà il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci a Fontanellato (Parma) con una nuova stagione di mostre, incontri e novità. Composto da più di 300mila piante di bambù, su una superficie di più di otto ettari, il labirinto (il più grande del mondo) è nato nel 2015 da un sogno di FMR, iconico acronimo dell’indimenticabile bibliofilo, collezionista ed editore: ne aveva parlato con lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, da sempre affascinato dal simbolo del labirinto, e decise di realizzarlo facendone un centro di bellezza e di arte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondimenti su Labirinto Riapre
Dove si trova la città dei pozzi italiana, un labirinto sotterraneo dove storia e ingegneria si incontrano
Orvieto, conosciuta come la città dei pozzi, ospita un affascinante labirinto sotterraneo scavato nel tufo, risalente all’epoca etrusca.
La Sua Verità (His & Hers): Un labirinto di specchi dove la verità è l’unica vittima.
“La Verità (His & Hers) esplora le diverse prospettive che si celano dietro ogni racconto.
Ultime notizie su Labirinto Riapre
Argomenti discussi: Riapre il labirinto più grande del mondo. E' in Italia; Riapre il Labirinto. Dove perdersi ...e ritrovarsi; Il Labirinto della Masone riapre le sue verdissime porte; Labirinto della Masone riapre 7 febbraio: mostra Erté e Lost Festival.
Riapre il labirinto più grande del mondo. E' in ItaliaSi trova a Parma il labirinto più grande del mondo. E riaprirà a giorni, il 7 febbraio, portando nel 2026 un ricco calendario di eventi a partire dal weekend di San Valentino, sabato 14 e demenica 15 ... metropolitano.it
Il labirinto più grande del mondo è in Italia e sta per riaprire al pubblicoIl famoso labirinto immerso nel verde riapre ufficialmente al pubblico inaugurando un calendario ricco di appuntamenti ed eventi ... fanpage.it
Riapre Sabato 7 Febbraio ed è il più grande del mondo Si chiama Labirinto della Masone, si trova in Italia e il biglietto d'ingresso costa 20 euro facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.