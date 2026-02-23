Le Relazioni Difettose | lasciare o insistere quando l’amore è un dubbio

Ester si trova di fronte a una relazione difficile, causata da dubbi sull’amore, che le impedisce di trovare serenità. La sua storia mostra come insistere possa allungare il dolore, mentre lasciar andare potrebbe essere l’unica strada per ritrovare equilibrio. La ragazza si confida con amici e cerca consigli per affrontare la scelta tra tentare ancora o lasciar perdere. La decisione finale resta nelle sue mani.

C iao Ester. Leggo il tuo articolo e non riesco a non trovare qualche parola o consiglio per me, ma nonostante questo non riesco a mettermi il cuore in pace. 3 anni insieme di alti e bassi, inizio lento dovuto alla differenza d’età. Io molto dinamica, “casinista” è incasinata, una casa tormentata, lui calmo, razionale, tranquillo in tutto ciò che fa, cosa che, riflessa nei suoi atteggiamenti e nel suo modo d’essere e esprimersi, a lungo andare mi ha fatto temere che non gli importasse più troppo di me e mi ha fatto mancare la terra sotto i piedi: l’ho lasciato. Non che fosse la prima volta che ci allontanavamo, ma questa volta davvero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

