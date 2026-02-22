Melina pone le sue condizioni per un eventuale ritorno in WWE
Melina ha annunciato le sue richieste per un possibile ritorno in WWE, motivata dal desiderio di contribuire alla crescita delle nuove stelle. La wrestler ha indicato di voler partecipare a programmi che valorizzino i giovani talenti e di essere disponibile a collaborare con le divisioni di Raw e SmackDown. La sua proposta segue un periodo di cambiamenti nel roster, mentre la federazione si concentra su un ricambio generazionale con una maggiore presenza delle Superstar emergenti.
In una fase di ricambio generazionale, la WWE sembra orientarsi verso una nuova era che privilegia le Superstar del futuro, mescolando i roster di Raw e SmackDown con promozioni provenienti da NXT. Pur mantenendo spazio per i veterani, la compagnia sembra voler modulare l’offerta per favorire l’emergere di nuove figure, bilanciando nostalgia e necessità creative senza rinunciare all’impatto sul pubblico. Il panorama attuale si definisce attraverso una riorganizzazione dei roster che incorpora protagonisti di NXT nei programmi principali. L’obiettivo è dare spazio a nuove promesse, mantenendo al contempo ruoli significativi per le figure più consolidate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
