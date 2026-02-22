melina pone le sue condizioni per un eventuale ritorno in wwe

Melina ha annunciato le sue richieste per un possibile ritorno in WWE, motivata dal desiderio di contribuire alla crescita delle nuove stelle. La wrestler ha indicato di voler partecipare a programmi che valorizzino i giovani talenti e di essere disponibile a collaborare con le divisioni di Raw e SmackDown. La sua proposta segue un periodo di cambiamenti nel roster, mentre la federazione si concentra su un ricambio generazionale con una maggiore presenza delle Superstar emergenti.