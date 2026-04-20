Le pagelle Si salva solo Semper Durosinmi non ci siamo

Nel corso della partita, solo un giocatore ha ottenuto una valutazione sufficiente, dimostrando attenzione e precisione negli interventi difensivi. Un altro elemento, invece, ha mostrato un atteggiamento nervoso e ha commesso diversi errori, fin dai primi minuti dell'incontro. Un giocatore non si è distinto particolarmente, lasciando il giudizio senza particolari note positive o negative.

SEMPER 6 Tiene a galla i compagni con interventi attenti e precisi sulle incursioni di Colombo. CALABRESI 5 Nervoso e falloso fin dai primi minuti del match. Soffre il dinamismo e la fisicità degli avversari, che lo costringono spesso fuori tempo. VURAL 5,5 Uno scampolo di gara dopo l’ennesimo stop causato dal ginocchio. CARACCIOLO 5 Il capitano soffre il fisico e la rapidità nel breve di Colombo. Ricorre alle maniere forti per fermarlo, ma in troppe occasioni il centravanti avversario scappa. CANESTRELLI 5 Ricama l’illusorio vantaggio nerazzurro, realizzando il primo gol in carriera in A. Poi però col resto dei compagni perde la bussola di fronte alla manovra rossoblu e provoca il rigore che decreta la sconfitta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Si salva solo Semper. Durosinmi non ci siamo Notizie correlate Pescara-Palermo 2-1, le pagelle: Joronen in giornata no, si salva solo PohjanpaloI rosanero interpretano male il match: il portiere finlandese sbaglia in occasione del pari di Insigne, il bomber connazionale è l'unico che ottiene... Pagelle Bodo Glimt Inter: difesa colabrodo, Lautaro un fantasma, si salva solo Pio!Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma-Pisa, le pagelle: Malen fuori categoria, 8,5. Caracciolo disastroso, 4,5; Le pagelle di Roma-Pisa; Roma-Pisa, le pagelle di CM: Malen mostruoso, Svilar sempre decisivo. Tramoni ci prova; Ekhator e Colombo decisivi; Baldanzi illumina, Bijlow salva; Masini garanzia, ok Ostigard. Fiorentina-Jagiellonia 2-4 d.t.s, le pagelle: si salva solo Fagioli, fioccano i 4 nei violaUna brutta Fiorentina evita l'eliminazione dallo Jagiellonia soltanto nel secondo tempo supplementare. Fagioli e Fabbian rendono meno pesante il passivo e i viola approdano agli ottavi sfruttando lo 0 ... m.tuttomercatoweb.com Pisa-Torino 1-0, le pagelle: Tramoni rovina tutto sul più bello, bentornato SemperPisa, 5 aprile 2026 – Queste le pagelle nerazzurre dopo Pisa-Torino. SEMPER 6 Torna titolare dopo tre mesi esatti, dalle tre reti incassate all’Arena Garibaldi dal Como. Il croato recita il ruolo di ... lanazione.it 77'| Scambio Messias - Colombo e conclusione del centravanti genoano: Semper respinge! #PisaGenoa 1-2 x.com Salve a tutti, per lavare una moto opaca andrebbe bene semper e dopo neve con foam - facebook.com facebook