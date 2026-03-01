Pescara-Palermo 2-1 le pagelle | Joronen in giornata no si salva solo Pohjanpalo

Il match tra Pescara e Palermo si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1. Joronen ha avuto una giornata negativa tra i pali, mentre Pohjanpalo si è distinto come l’unico a mantenere un rendimento soddisfacente. La partita ha visto il Palermo perdere una serie di 14 risultati utili consecutivi, subendo una sconfitta che ha sorpreso molti.

I rosanero interpretano male il match: il portiere finlandese sbaglia in occasione del pari di Insigne, il bomber connazionale è l'unico che ottiene la sufficienza. Male anche Johnsen e Ranocchia Una sconfitta inaspettata e pesantissima da digerire: dopo 14 risultati utili di fila, il Palermo perde all'Adriatico di Pescara 2-1. Dopo essere passati in vantaggio con Pohjanpalo all'inizio della ripresa, i rosanero hanno prima subito il pari di Lorenzo Insigne dopo pochi minuti, quindi il sorpasso abruzzese con Meazzi all'87'. Un passo falso che complica la classifica: la squadra di Inzaghi, che aveva la chance di portarsi con un successo a 3 punti dal duo di testa, perde terreno sulle dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Today.it

