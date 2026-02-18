Pagelle Bodo Glimt Inter | difesa colabrodo Lautaro un fantasma si salva solo Pio!

Il Bodo Glimt ha battuto l’Inter all’Aspmyra Stadion, grazie a una difesa che ha concesso troppi spazi e a Lautaro Martinez che non è riuscito a incidere. La squadra norvegese ha sfruttato le occasioni, mentre i nerazzurri sono apparsi poco lucidi in attacco. Solo il portiere Pio Pio può uscire a testa alta, con alcune parate decisive. La sfida di ritorno si preannuncia difficile per l’Inter, che dovrà migliorare la sua impostazione difensiva e offensiva per recuperare il risultato.

di Giuseppe Colicchia Pagelle Bodo Glimt Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo all'Aspmyra Stadion, playoff d'andata di Champions League 202526. Finisce qui Bodo Glimt Inter, risultato finale di 3 ad 1 nel match valevole per l'andata di playoff di Champions League 202526 per accedere agli ottavi di finale, queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all'Aspmyra Stadion. TOP a fine primo tempo: Pio Esposito. FLOP a fine primo tempo: Bastoni. TOP a fine partita: Pio Esposito. FLOP a fine partita: Bastoni, Lautaro. 3-5-2: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian (Luis Henrique), Sucic, Barella, Mkhitaryan (Zielinski), Carlos Augusto; Lautaro (Thuram), Pio Esposito (Bonny). Nel gelo artico l'Inter scherza col fuoco: secondo tempo senza benzina, il Bodo/Glimt ringrazia e vince 3-1In un certo senso l'Inter lo sapeva che sarebbe stata una gara dalle mille insidie, vuoi per la qualità dell'avversaria vuoi per i fattori esterni che avrebbero condizionato il ...