Le pagelle I recuperi di Perry danno morale male Bento

Le ultime partite hanno visto alcuni recuperi che hanno dato morale alla squadra, mentre altri aspetti sono risultati meno positivi. In particolare, l’attaccante ha mostrato un buon rendimento, contribuendo con alcune giocate importanti, mentre il centrale ha commesso errori e subito battute incisive dagli avversari. Nel dettaglio, il palleggiatore ha giocato circa il 40% delle azioni, con un errore e alcuni muri subiti, e ha avuto difficoltà nel terzo set a causa di un blackout che ha compromesso la sua performance.

TIZI-OUALOU 6 (att. 40% su 5 con 1 err., 4 b.s., 2 muri) – Tornano i pasticci, soprattutto nel lungo blackout che costa il terzo set. Però il primo, che Modena rimonta da -7, lo vede protagonista con tre punti in fila tra attacco e muro, e vari sprazzi di qualità sopra il nastro. GIRAUDO sv (1 b.s.) – Due ingressi, uno al servizio e uno per far rifiatare Amir. Non lascia il segno. BUCHEGGER 6,5 (att. 60% su 25 con 5 err., ric. 100% su 1, 3 ace, 10 b.s.) – In attacco è una prova brillante la sua, nonostante la marea di errori: addirittura dieci al servizio, ma nel finale trova l’ace che chiude i conti. PORRO 6,5 (att. 44% su 27 con 2 muri sub., ric.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. I recuperi di Perry danno morale, male Bento Notizie correlate Le pagelle. Perry, che istinto. Lampi di PorroTIZI-OUALOU 6: Non sempre precisissimo soprattutto nelle aperture su rigiocata, ma non era questa la partita in cui fare faville. Le pagelle. Perry solidissimo in ricezione e strepitoso in difesaTIZI-OUALOU 7,5: La notizia di giornata è l’arrivo dirompente della battuta, che mai come all’Eurosuole Forum era stato un fattore nel complesso del... Contenuti di approfondimento Le pagelle. I recuperi di Perry danno morale, male BentoTIZI-OUALOU 6 (att. 40% su 5 con 1 err., 4 b.s., 2 muri) – Tornano i pasticci, soprattutto nel lungo blackout che costa il terzo set. Però il primo, che Modena rimonta da -7, lo vede protagonista con ... msn.com Le pagelle. Perry, che istinto. Lampi di PorroTIZI-OUALOU 6: Non sempre precisissimo soprattutto nelle aperture su rigiocata, ma non era questa la partita in cui fare ... sport.quotidiano.net