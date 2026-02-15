Le pagelle Perry solidissimo in ricezione e strepitoso in difesa

Tiz-oulou ha dominato il match con una battuta potente e precisa, portando a casa 26 servizi e quattro ace, un risultato che ha sorpreso tutti al Eurosuole Forum. La differenza si è vista soprattutto nei break ottenuti grazie a questa arma, che ha messo in difficoltà gli avversari fin dalle prime battute.

TIZI-OUALOU 7,5: La notizia di giornata è l'arrivo dirompente della battuta, che mai come all' Eurosuole Forum era stato un fattore nel complesso del gioco del francese: 26 servizi, una marea di break creati, 4 ace. La gestione ogni tanto diventa più scontata del solito, soprattutto quando insiste sui posti quattro, ma nel complesso in tutti e tre i set vinti c'è anche tanto, tantissimo di suo. BUCHEGGER 6: Un match quasi da passante per Buchegger, mai decisivo in battuta come invece nelle ultime giornate, in attacco meno preciso del solito. Insomma, ieri sera hanno fatto più legna i posti quattro.