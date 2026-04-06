Le pagelle del weekend estero | Balogun capolavoro da 8 Liverpool 4 come gli schiaffi presi all' Etihad

Nel weekend internazionale di calcio, alcune prestazioni si sono fatte notare: Balogun ha segnato un gol da 8 in una partita decisiva, mentre il Liverpool ha perso 4-1 contro una squadra con cui aveva già affrontato difficoltà. Haaland ha realizzato più reti con il City, e il Siviglia ha subito una sconfitta in Spagna. Questi sono alcuni dei risultati più significativi di questo fine settimana.

Dalla crisi senza fine del Siviglia alla tripletta di Haaland che ha travolto il Liverpool. Ecco promossi e bocciati dell'ultimo weekend nei principali campionati esteri Il diciannovesimo gol in questa Liga del kosovaro del Maiorca affonda il Real Madrid e fa piangere il centravanti ex Lazio, che nell’ultima giornata aveva sbagliato un rigore per il pari con l’Elche al 92’ e poi ha perso la finale del playoff Mondiale contro la Turchia. Come le sconfitte rimediate nelle sue prime 18 panchine con la prima squadra del Madrid, 3 in Liga nelle ultime 6 uscite. La Liga sembra andata (-7 dal Barça) e il suo futuro è attaccato alla Champions, e all’orizzonte c’è il Bayern. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero: Balogun, capolavoro da 8. Liverpool 4, come gli schiaffi presi all'Etihad Leggi anche: Le pagelle del weekend estero: Oui c'est Coppola, da 8. Blessin 4,5: se il St Pauli non combatte... Le pagelle del weekend estero: Muriqi 8, il pirata affonda il Bilbao. Allarme City, difesa da 4:Ecco i promossi e bocciati del weekend appena concluso nei principali campionati esteri.