QN Distretti idee a confronto Dal packaging all’arte orafa Al via il viaggio nei territori tra le filiere d’eccellenza

Il progetto “QN Distretti 2026” nasce per mostrare come i territori italiani affrontano le sfide della produzione e dell’innovazione. La causa è la volontà di mettere in luce le eccellenze locali, dal packaging all’arte orafa. Questo ciclo di incontri si svolge in diverse regioni, coinvolgendo imprenditori e artigiani. La prima tappa si concentra su un distretto specializzato nella lavorazione dei metalli e dei gioielli.

© Quotidiano.net - QN Distretti, idee a confronto. Dal packaging all’arte orafa. Al via il viaggio nei territori tra le filiere d’eccellenza

Prende il via “ QN Distretti 2026 – Le sfide dei territori e dei distretti italiani”, il nuovo ciclo di incontri itineranti promosso da QN Quotidiano Nazionale per raccontare l’Italia che produce e innova. L’iniziativa pone al centro il valore della coesione economica, sociale e territoriale come motore indispensabile per la crescita delle grandi filiere del Paese. Attraverso un viaggio che toccherà i principali poli produttivi nazionali, QN incontrerà i protagonisti delle imprese, delle istituzioni e della ricerca per esplorare come la transizione ecologica e digitale stia ridefinendo i modelli di business. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Bologna ospita . QN Distretti 2026: ecco il packaging del futuroBologna ospita il lancio di QN Distretti 2026, un ciclo di incontri promosso da QN Quotidiano Nazionale, per illustrare il futuro del packaging. L’arte orafa entra a scuola: al “Vasari” di Arezzo un laboratorio tra tradizione e futuroQuesta settimana si apre il nuovo laboratorio di oreficeria al “Vasari” di Arezzo.