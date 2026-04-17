Luca Spada, coinvolto nell'incidente che ha causato due decessi durante un trasporto in ambulanza a Forlì, ha negato di aver iniettato aria ai pazienti durante l'interrogatorio. Dopo ore di audizione, si è presentato visibilmente stanco ma con un atteggiamento tranquillo. I suoi avvocati hanno confermato che il quadro emerso durante l'interrogatorio non evidenzia azioni dolose da parte dell'indagato. La vicenda è ora al centro di un'indagine giudiziaria.

Si è protratto per oltre quattro ore l’interrogatorio di Luca Spada, il 27enne ex autista-soccorritore dell’ambulanza della Croce Rossa arrestato per la morte di una donna e indagato per altri cinque presunti omicidi volontari. Davanti al gip del tribunale di Forlì, il giovane ha scelto di rispondere a tutte le domande, ribadendo con fermezza la propria innocenza: quelle morti, ha sostenuto, non derivano dalle sue azioni. L’interrogatorio di Luca Spada Assistito dai legali Marco Martines e Gloria Parigi, Spada ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di non rispondere. Al contrario, ha affrontato ogni quesito posto dal giudice, inclusi quelli più delicati relativi alla dinamica dei fatti, ai messaggi e ai suoi comportamenti durante i trasporti sanitari.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morti in ambulanza a Forlì, Luca Spada nega le accuse nell'interrogatorio: "Non ho iniettato aria a pazienti"

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