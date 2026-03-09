I format narrativi di Alberto Nicolino per bimbi e adulti | al museo Pasqualino il Mago Atlante

Al museo Pasqualino si svolge una sessione di mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo. Alberto Nicolino presenta i suoi format narrativi rivolti sia ai bambini che agli adulti, con protagonisti personaggi mitici e antichi racconti che esplorano il tema del femminile. L’evento offre un momento di narrazione e ascolto, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra miti e leggende.

Mezz’ora dedicata all’ascolto di storie senza tempo, sulle tracce di personaggi mitici o di antichi racconti alla scoperta del femminile. Secondo appuntamento per i due format ideati e messi in scena da Alberto Nicolino, attore e raccontastorie, e rivolti a un pubblico di bambini dai 6 anni e di adulti. Per l’Orlando Furioso fatto a pezzi, sabato 14 marzo alle 16.30 si parlerà del mago Atlante. È il più potente di tutti i suoi “colleghi”: vola sull’ippogrifo, ha uno scudo che lancia raggi accecanti e un libro che basta leggerlo per sbaragliare i nemici. Eppure non saranno sufficienti a raggiungere il suo unico obiettivo: salvare il suo figliolo Ruggero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

