Le Giornate della prevenzione frodi con le Poste

A Arezzo si svolgono le Giornate della prevenzione frodi organizzate dalle Poste. L’evento si terrà nei giorni 21 e 22 aprile presso l’atrio dell’ufficio postale di via Guido Monaco. Le iniziative sono programmate in orari mattutini e pomeridiani, con l’obiettivo di fornire informazioni sulla tutela contro le frodi. La partecipazione è prevista per i residenti e i clienti dell’ufficio postale.

Arezzo, 20 aprile 2026 – Ad Arezzo arrivano Le Giornate della prevenzione frodi. Martedì 21 aprile dalle 10:30 alle 13 e dalle 15 alle 17:30 e mercoledì 22 aprile dalle 10 alle 13 presso l’atrio dell’ufficio postale di Arezzo Centro in via Guido Monaco. Il personale di Poste Italiane e della Polizia di Stato - Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – sarà a disposizione dei cittadini per informazioni e consigli su come difendersi dalle principali truffe.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Giornate della prevenzione frodi con le Poste Notizie correlate Giornate per la prevenzione delle frodi: "Poste non chiede mai né i codici Pin né quelli autorizzativi Otp"Alessandra Mariotti, responsabile Fraud Management Centro Nord Poste Italiane: "Se qualcuno al telefono, spacciandosi per Poste Italiane, chiede... Leggi anche: Comune e Poste contro le frodi on line Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’11 e il 12 aprile le Giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, le Torri della Regione si illuminano di arancione; Le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso; Giornata della prevenzione. Oggi screening gratuiti alla Pubblica Assistenza; La Giornata della Prevenzione e Salute alla Pubblica Assistenza di Pisa. Screening medici gratuiti in piazza a Vibo per la Giornata nazionale della prevenzioneIl prossimo 18 aprile consulenze e informazioni per i cittadini in piazza Municipio dalle 10 alle 17. L’iniziativa è stata organizzata da Fadoi e Animo ... ilvibonese.it Giornata della prevenzione ad Acerra, in campo anche il sindaco-medicoGrande partecipazione per la Giornata della prevenzione ad Acerra (Napoli), una delle ventitré piazze italiane, unica in Campania, ad ospitare l'iniziativa promossa dai medici della Fadoi, la Federa ... ansa.it Milan e Napoli sono appaiate in classifica a cinque giornate dalla fine del campionato. Cosa succede se chiudono a pari punti Cosa dice il regolamento della Serie A: https://fanpa.ge/QmJ0u - facebook.com facebook