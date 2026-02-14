Comune e Poste contro le frodi on line

Il Comune di Perugia e Poste Italiane si sono alleati per combattere le truffe su internet, che colpiscono spesso cittadini ignari. Recentemente, hanno organizzato incontri e campagne informative nelle piazze della città, dove molte persone si sono fermate a chiedere consigli su come riconoscere le truffe digitali e proteggere i propri dati.

PERUGIA Le infinite risorse della Rete e le altrettanto illimitate insidie. Poste Italiane e Comune di Perugia insieme per sensibilizzare la cittadinanza sui potenziali rischi delle frodi online. L’iniziativa “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete“, che si è svolta alla sala della Vaccara, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza del mondo digitale, sensibilizzando sulla difesa dalle insidie della rete e valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni in corso. Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, nativi digitali, alla loro esposizione ai pericoli del web, all’utilizzo dei social network e al ruolo degli adulti nel supportare i ragazzi per acquisire la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali e consentire loro di crescere come cittadini responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

