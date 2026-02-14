Il Comune di Perugia e Poste Italiane si sono alleati per combattere le truffe su internet, che colpiscono spesso cittadini ignari. Recentemente, hanno organizzato incontri e campagne informative nelle piazze della città, dove molte persone si sono fermate a chiedere consigli su come riconoscere le truffe digitali e proteggere i propri dati.

PERUGIA Le infinite risorse della Rete e le altrettanto illimitate insidie. Poste Italiane e Comune di Perugia insieme per sensibilizzare la cittadinanza sui potenziali rischi delle frodi online. L’iniziativa “Occhio alle truffe: l’educazione digitale contro le frodi in rete“, che si è svolta alla sala della Vaccara, ha avuto l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza del mondo digitale, sensibilizzando sulla difesa dalle insidie della rete e valorizzando le opportunità offerte dalle innovazioni in corso. Nel corso dell’incontro particolare attenzione è stata dedicata ai giovani, nativi digitali, alla loro esposizione ai pericoli del web, all’utilizzo dei social network e al ruolo degli adulti nel supportare i ragazzi per acquisire la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali e consentire loro di crescere come cittadini responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune e Poste contro le frodi on line

Con Poste Italiane, i clienti della provincia di Salerno possono facilmente richiedere online i documenti necessari per l'Isee 2026.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

22 OTTOBRE 2025 - POTENZA, POSTE E COMUNE CONTRO LE FRODI IN RETE

Argomenti discussi: Comune e Poste contro le frodi on line; Poste italiane: a Perugia l’educazione digitale contro le frodi in rete; Poste Italiane: ricavi alti, salari bassi; I rischi delle truffe in rete.

Comune e Poste contro le frodi on linePERUGIA Le infinite risorse della Rete e le altrettanto illimitate insidie. Poste Italiane e Comune di Perugia insieme per ... lanazione.it

COMUNE DI BOLZANO * «PRESENTAZIONE DEL 1° FRANCOBOLLO CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO»Il francobollo nasce da un progetto promosso dal Comune di Bolzano e realizzato in collaborazione con GS Excelsior, FC Südtirol, Almond Entertainment e Poste Italiane, con l’obiettivo di promuovere ... agenziagiornalisticaopinione.it

Chiusura Ufficio Postale di Lusia Poste Italiane informa che al fine di consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale nel Comune di Lusia, l'Ufficio Postale resterà c facebook