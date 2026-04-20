Le foto del viaggio di papa Leone XIV in Africa

Dal 13 aprile, il papa sta compiendo un viaggio in Africa che lo ha portato in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. È il suo primo viaggio di lunga durata in questa regione e include incontri ufficiali e visite a diverse località. Durante il tour, sono state scattate fotografie che documentano momenti delle sue tappe nei paesi africani. Le immagini mostrano il papa in varie occasioni pubbliche e incontri con le autorità locali.

Dal 13 aprile sta visitando Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, nel primo lungo viaggio internazionale deciso da lui Dal 13 aprile papa Leone XIV si trova in Africa per visitare quattro paesi, Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. È il suo terzo viaggio apostolico internazionale da quando è stato eletto quasi un anno fa, dopo quelli in Turchia e in Libano tra novembre e dicembre e poi nel principato di Monaco a fine marzo. Ma il primo lo aveva ereditato già programmato dal suo predecessore, Francesco, e quello a Monaco durò lo spazio di una mezza giornata. Si può dire quindi che questo è il primo viaggio importante deciso da Leone.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le foto del viaggio di papa Leone XIV in Africa 'I’m not a fan': President Trump criticizes Pope Leo XIV amid feud over Iran war Notizie correlate Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo. Papa Leone XIV in Africa, partito da Fiumicino il Viaggio ApostolicoFiumicino, 13 aprile 2026 – È iniziato questa mattina il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alla vigilia del viaggio in Africa, Leone ricorda i martiri di Abitene; Papa Leone XIV in Algeria: Chi vuole dominare gli altri distrugge il mondo; Il Papa nella Grande Moschea di Algeri: rispettiamoci a vicenda, costruiamo la pace; L'arrivo di Papa Leone XIV in Angola, terza tappa del viaggio in Africa. Le foto del viaggio di papa Leone XIV in AfricaDal 13 aprile sta visitando Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, nel primo lungo viaggio internazionale deciso da lui ... ilpost.it Papa Leone XIV è arrivato in Angola: Non è mio interesse dibattere con TrumpDopo Algeria e Camerun, il Pontefice si sta spostando verso l'Angola per la penultima tappa del suo viaggio apostolico in Africa. Leone resta nel Paese tre giorni, poi la mattina del 21 aprile partirà ... tg24.sky.it “Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrazione mediatica alimenta costantemente i conflitti – e sì, ci sono stati e ci saranno disaccordi reali – la realtà è spesso molto più complessa“. Lo scrive su X il vicepresidente Usa JD Vance pubbli - facebook.com facebook Vance, disgelo con Leone: “Grazie, realtà complessa” x.com