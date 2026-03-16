Oggi è stato reso noto il programma del viaggio in Africa del Papa, che si svolgerà dal 13 al 25 aprile. L’itinerario prevede tappe in diverse nazioni del continente, con incontri pubblici e visite a diverse comunità. La comunicazione ufficiale è stata diffusa tramite il Vaticano, senza ulteriori dettagli sui luoghi precisi o gli eventi previsti.

Reso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo. Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale i paese che visiterà Leone XIV. Il Pontefice incontrerà le istituzioni civili e le comunità religiose dei diversi Paesi, visiterà santuari, campus universitari, prigioni, opere di carità e solidarietà. Servizio di Cristiana Caricato RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in Africa

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