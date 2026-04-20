Le domeniche a Casa Bellonci

Durante l’ottantesima edizione del Premio Strega, si sono svolti tre incontri presso la Casa Museo dedicata a Maria e Goffredo Bellonci. L’atmosfera che si è respirata è stata di familiarità e calore, come una visita tra amici in un luogo che custodisce ricordi e storie legate alla letteratura italiana. Le conversazioni si sono concentrate sui temi della cultura e delle tradizioni, offrendo ai partecipanti uno sguardo intimo sulla storia della casa e dei suoi protagonisti.

Nel pieno spirito della casa, le porte di Maria e Goffredo si sono aperte e, grazie a Stefano Petrocchi, direttore della fondazione, e al suo esperto e accogliente staff, si sono svolti i seminari previsti per i tre eventi. Gli argomenti trattati hanno riguardato la nascita e le vicende del Premio Strega, Maria Bellonci scrittrice e l’impatto del premio sull’editoria italiana, temi che hanno dato forma alle dinamiche culturali, sociali e politiche del salotto letterario più noto d’Italia a partire dal 1944, di cui le case, prima di viale Liegi poi dal 1951 di via Fratelli Ruspoli, hanno rappresentato lo spazio privilegiato dei protagonisti della letteratura italiana del Novecento per accesi dibattiti, vincitori per un voto e prestigiosi esordi.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Le domeniche a Casa Bellonci Laura Fortini La rappresaglia Laudomia Bonanni Notizie correlate Ecco le date del calendario scolastico 2026/2027: le domeniche “bruciano” festività e ponti, ma non per tuttiI primi a rientrare in classe saranno, come di consueto, gli studenti di Bolzano: per loro la campanella il prossimo anno suonerà lunedì 7 settembre. Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in FamigliaIl Chiostro del Bramante rinnova la propria attenzione verso le famiglie con un programma ricco di attività educative e creative ispirate alla mostra...