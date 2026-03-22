Dai Pasdaran le 6 condizioni per la fine della guerra L’ultimatum di Trump su Hormuz Teheran mostra una mappa | Dite addio all’elettricità – La diretta

Dopo ventitré giorni di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’IDF, il tenente generale Eyal Zamir, ha emesso un avviso che interessa direttamente l’Europa. Dai Pasdaran arrivano sei condizioni per porre fine alla guerra, mentre Teheran ha mostrato una mappa minacciando interruzioni dell’elettricità in risposta all’ultimatum di Trump sulla regione di Hormuz.

Al ventitreesimo giorno di conflitto tra Usa, Israele e Iran, il capo di stato maggiore dell’Idf, il tenente generale Eyal Zamir, lancia un allarme che riguarda direttamente l’Europa. Secondo quanto riporta The Times of Israel, Zamir ha dichiarato che i missili iraniani hanno una «gittata tale da raggiungere le capitali europee: Berlino, Parigi e Roma, e sono tutte a portata di tiro diretta». Le parole del generale arrivano dopo che Teheran ha lanciato due missili balistici intercontinentali, con una gittata dichiarata di 4.000 chilometri, contro un obiettivo americano sull’isola di Diego Garcia. G7 chiede a Teheran la fine «immediata e senza condizioni» degli attacchi. 🔗 Leggi su Open.online

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