L' Ue inasprisce le sanzioni a Teheran | I pasdaran sono terroristi

L’Unione Europea ha deciso di mettere i Guardiani della Rivoluzione iraniana nella lista delle organizzazioni terroristiche. Con questa mossa, l’Europa riconosce ufficialmente i pasdaran come un gruppo terrorista, paragonandoli a Isis, al-Qaeda, Hamas e Hezbollah. La decisione è arrivata dopo un lungo confronto tra i paesi membri, con Parigi che ha svolto un ruolo decisivo nel raggiungere l’unanimità. Ora, l’UE inasprisce le sanzioni contro Teheran, rafforzando la sua posizione contro il regime e le sue milizie.

I pasdaran sullo stesso piano di Isis, al-Qaeda, Hamas ed Hezbollah. L'Europa, con la convergenza finale di Parigi, trova l'unanimità e compie il passo più netto: il Corpo delle guardie della rivoluzione iraniane entra nella lista delle organizzazioni terroristiche. «Se agisci come un terrorista, devi essere trattato come tale», ha scandito l'Alta rappresentante Kaja Kallas, riassumendo il senso di una decisione definita «storica» e maturata sotto il peso della repressione brutale del regime degli ayatollah. La sequenza di arresti di massa, torture, esecuzioni e violenze contro i manifestanti ha fatto saltare gli argini della prudenza diplomatica, spingendo anche la Francia - cauta fino all'ultimo per i timori sulla sicurezza dei cittadini europei detenuti in Iran e sulla tenuta dei canali di dialogo - a sostenere la linea dettata dalla Germania e sposata dall'Italia.

