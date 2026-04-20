Le campionesse strapazzano Casalgrande

Durante la partita tra Casalgrande Padana e Jomi Salerno, le giocatrici della squadra ospite hanno dominato il campo, segnando 38 punti contro i 21 delle avversarie. La formazione di casa ha schierato Ferrari E., Baroni S., Franco con 3 punti, Iyamu con 3 e Artoni S. Tra le giocatrici di Jomi Salerno, le marcature sono state più numerose e decisive. La sfida si è conclusa con un netto risultato a favore di Jomi Salerno.