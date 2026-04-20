Le campionesse strapazzano Casalgrande

Da ilrestodelcarlino.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Casalgrande Padana e Jomi Salerno, le giocatrici della squadra ospite hanno dominato il campo, segnando 38 punti contro i 21 delle avversarie. La formazione di casa ha schierato Ferrari E., Baroni S., Franco con 3 punti, Iyamu con 3 e Artoni S. Tra le giocatrici di Jomi Salerno, le marcature sono state più numerose e decisive. La sfida si è conclusa con un netto risultato a favore di Jomi Salerno.

CASALGRANDE PADANA 21 JOMI SALERNO 38 CASALGRANDE PADANA: Ferrari E., Baroni S., Franco 3, Iyamu 3, Artoni S. 3, Bacchi, Bonacini, Rossi 2, Artoni A. 4, Capucci 1, Stefanelli 1, Taccucci 1, Cosentino 1, Lusetti 2, Galletti, Giubbini V. All. Barani. JOMI SALERNO: Mangone 4, Dalla Costa 4, Lepori 1, Rossomando 8, Fabbo 2, De Santis 6, Woller, Danti, Lanfredi 2, Malovic, Lauretti Matos 3, Salvaro 2, Nukovic, Gislimberti 2, Andriichuk 4, Piantini (P). All. Adrian Chirut. Arbitri: Prandi e Pipitone. Sconfitta netta per la Casalgrande Padana nell’andata dei quarti di finale scudetto. La formazione di Elena Barani è travolta al PalaKeope dalle campionesse in carica, che sabato avranno il return match casalingo per chiudere i conti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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