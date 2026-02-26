Pallamano Coppa Italia | le ragazze non sono mai entrate tra le top 4 Casalgrande prova a sfatare il tabù

La Casalgrande Padana vuole sfatare il "tabù" dei quarti di finale. Mai, nella storia, le biancorosse sono riuscite ad entrare tra le Top 4 della Coppa Italia e la sfida in programma alle 18 a Riccione contro Salerno è decisamente in salita, visto il palmares, invidiabile, delle campane (le 6 vittorie nella manifestazione sono un record: le ragazze allenate da Elena Barani, che da giocatrice ha sollevato al cielo il trofeo, partono per provare a giocarsela fino in fondo, provando a colmare con la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere l’inevitabile gap in termini di esperienza a questi livelli. Importante, in questo caso, sarà il contributo di capitan Franco e del portiere Ferrari (quest’ultima con un passato in Campania), senza dimenticare le capacità offensive di Iyamu e Stefanelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

