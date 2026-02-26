La squadra femminile del Cus Mo.Re., impegnata nella prima fase dei campionati nazionali universitari, alla prima uscita strapazza il Cus Pisa, battendolo 3 a 0 in Toscana con parziali pesantissimi a 4, 11 e 10, frutto anche di ben 19 ace. Il 31 marzo la gara di ritorno, ma l’ipoteca messa dal nostro ateneo sull’accesso alla fase finale in programma a fine maggio è pesante. Il successo su Pisa è stato il frutto di una prestazione corale che conferma la qualità e la profondità del gruppo, formato in larga parte da studentesse inserite nel progetto Unimore Sport Excellence. Unimore (nella foto): Tesini 13 punti, Mantovani 4, Migliore (Fos CVR) 3, Cattabiani 3, Anderlini 8, Boccadoro (San Martino) 4, Sezzi 10, Romani 7, Cacciamani 4, Iotti (Virtus Casalgrande) 1, Montorsi, Falcone, Herzig, Cerioli (L’Arena Montecchio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley: intanto stasera in D maschile c’è un big match a Luzzara. Le universitarie di casa nostra strapazzano il Cus Pisa

Volley: è il big match della serie b maschile. L’Upc stasera è chiamata a una grande sfida: arriva il temibile PontederaNuovo anno e nuove ambizioni, prospettive, per le squadre versiliesi impegnate nei campionati regionali di pallavolo.

Basket, ancora un match dentro-fuori per il CUS Pisa, in casa con Chimenti Livorno, in DR1Pisa, 22 gennaio 2026 – Chiuso il girone di andata del campionato di Divisione Regionale 1, dopo la prima di ritorno, con due sole vittorie,...

Discussioni sull' argomento Volley serie A1, Eleonora Fersino miglior ricevitrice del campionato; VOLLEY A1F / Cuneo batte Vallefoglia e si salva, Signorile: Una stagione che mi ha segnato, per il futuro vedremo; Volley: intanto stasera in D maschile c’è un big match a Luzzara. Le universitarie di casa nostra strapazzano il Cus Pisa; Diretta/ Modena Verona (risultato 2-1) video streaming tv: primo match point! (25 febbraio 2026).

L'angolo di Michelangelo Ghera di Cestistica Audace Pescia sul match con il CUS Pisa Basket - facebook.com facebook