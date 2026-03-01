Marine Le Pen ha definito il regime iraniano come terroristico, accusandolo di aver condotto attacchi contro diversi paesi del Medio Oriente. In particolare, ha citato Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait e Emirati Arabi Uniti, sottolineando che sono le nazioni colpite dalle azioni di Teheran. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione nella regione, senza però entrare nel dettaglio delle singole operazioni o delle motivazioni.

“Arabia Saudita, il Qatar, il Bahrein, il Kuwait e soprattutto gli Emirati Arabi Uniti sono attualmente oggetto di attacchi da parte del regime terroristico iraniano. Le città di Dubai e Abu Dhabi sono state particolarmente colpite. Sono stati intercettati più di 130 missili e quasi 200 droni, ma alcuni attacchi hanno colpito aree civili. Desidero esprimere molto chiaramente la nostra solidarietà ai nostri alleati del Golfo, in particolare agli Emirati Arabi Uniti, nonché ai nostri compatrioti e alle nostre forze armate presenti nella regione.La Francia deve essere lì: al fianco dei suoi alleati e pienamente mobilitata per proteggere i suoi cittadini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Marine Le Pen: “regime terroristico iraniano”

Marine Le Pen’s embezzlement appeal to open in ParisLe Pen was in March handed a five-year ban from holding public office, effective immediately, after she and eight other former National Rally (RN)...

È iniziato il processo d’appello contro Marine Le PenInizia oggi, in Francia, il processo d’appello contro Marine Le Pen, la leader del partito di estrema destra Rassemblement National.

Syria Releases ISIS Prisoners As U.S. Drops Kurds (Again)

Contenuti utili per approfondire Marine.

Marine Le Pen condannata e ineleggibile: è esclusa dalle presidenziali. Lei: Sentenza politica, pratiche da regimeRoma, 31 marzo 2025 - Marine Le Pen e 8 eurodeputati sono stati ritenuti colpevoli di appropriazione indebita di fondi Ue nel processo sugli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National al ... quotidiano.net

Marine Le Pen colpevole per appropriazione indebita di fondi pubblici: 4 anni di carcere e ineleggibilitàMarine Le Pen è stata condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici europei insieme a diversi esponenti del suo partito: tra il 2004 e il 2016 avrebbe pagato con soldi Ue degli assistenti ... fanpage.it