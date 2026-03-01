L' impressionante distruzione del quartier generale del regime iraniano Le immagini diffuse dall' Idf

L'esercito israeliano ha condiviso immagini che mostrano la distruzione del quartier generale del regime iraniano, evidenziando i danni subiti dall'edificio. Le immagini sono state diffuse sulla piattaforma X, accompagnate da un messaggio ufficiale. L'evento ha attirato l'attenzione dei media e delle autorità, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell'attacco o sulle conseguenze immediate.

Dopo l'uccisione dell'ayatollah Khamenei, l'esercito israeliano ha postato sul suo profilo X il video della distruzione di un quartier generale del regime