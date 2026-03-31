Le altre di C Tribunale Federale Nazionale nuove sanzioni per il Trapani

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al Trapani ulteriori cinque punti di penalizzazione, modificando di conseguenza la classifica del girone C di serie C. Questa decisione si aggiunge alle sanzioni già comminate in precedenza, con conseguenze dirette sulla posizione della squadra nella classifica. La modifica è stata comunicata ufficialmente e riguarda le partite disputate fino a questo momento della stagione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cambia ancora la classifica del girone C di serie C dopo ulteriori 5 punti di penalizzazione inflitti al Trapani dal Tribunale Federale Nazionale. Il club siciliano, che deve già fare i conti con un pesante -20, era stato nuovamente deferito sempre per inadempimenti di carattere amministrativo relativi alla scadenza del 16 febbraio. In classifica il Trapani ora scende a quota 22 all’ultimo posto insieme al Siracusa. Scongiurata, almeno, l’esclusione dal campionato del club del presidente Antonini che avrebbe comportato l’annullamento di tutti i risultati dei granata con un impatto drastico sulla classifica quando mancano appena 4 turni al termine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le altre di C/ Tribunale Federale Nazionale, nuove sanzioni per il Trapani Articoli correlati Leggi anche: Basket: Trapani chiede ricusazione del Collegio. Tribunale federale rinviato Serie C, nuove penalizzazioni in arrivo per Trapani e Siracusa? Il 30 marzo il verdetto della Corte federaleGriezmann sbarca in MLS, è fatta con l’Orlando City! Fumata bianca per l’addio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli Mercato Juve, dalla Germania... Aggiornamenti e contenuti dedicati su Tribunale Federale Nazionale Temi più discussi: Violazioni amministrative: 5 punti di penalizzazione per il Siracusa, rinviata al 31 marzo la trattazione del deferimento a carico del Trapani; Serie C, nessuna esclusione per il Trapani: respinto il ricorso della Procura Federale - FoggiaToday; Trapani, respinto il ricorso: confermato il -5; Fc Trapani, confermato il -20: domani udienza decisiva al Tribunale Federale. Trapani, ulteriori cinque punti di penalizzazione. La nuova classificaIl Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 2.000 euro di ammenda e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Trapani (Girone C di Serie C) per ... calciofoggia.it Siracusa penalizzato di cinque punti. Rinvio per il Trapani al prossimo 31 marzoNell'udienza prevista quest'oggi davanti al tribunale Federale Nazionale circa le posizioni di Siracusa e Trapani questo il verdetto: Siracusa penalizzato di cinque punti. Per il Trapani tutto rinviat ... calciofoggia.it Calcio: respinto il reclamo del Trapani, confermato il -5 in classifica. Confermate le sanzioni del Tribunale Federale Nazionale al club e ai suoi dirigenti #ANSA x.com Oggi alla Cote Federale d'Appello, domani al Tribunale Federale Nazionale #Benevento - facebook.com facebook