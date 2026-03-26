Le altre di C Trapani e Siracusa ecco le decisioni del Tfn sui deferimenti

Le partite tra le squadre di Trapani e Siracusa nel girone C di serie C si sono concluse con rinvii. L’udienza del Trapani al Tribunale Federale Nazionale, prevista inizialmente in questa giornata, è stata spostata al 31 marzo. Le decisioni del Tfn sui deferimenti sono state annunciate, ma l’udienza non si è tenuta come programmato.

Quella che doveva essere una giornata decisiva per il girone C di serie C alla fine si è rivelata interlocutoria visto il rinvio al 31 marzo dell’udienza del Trapani davanti il Tribunale Federale Nazionale. L’organo di giustizia della Figc, come era stato paventato nei giorni scorsi, ha preferito posticipare la discussione sul nuovo deferimento per violazioni amministrative del club siciliano aspettando l’esito di lunedì 30 quando sarà discusso il ricorso della Procura Federale (chiesta l’estromissione dal campionato) contro la penalizzazione di 5 punti comminata ai granata lo scorso 26 febbraio. Un perfetto pasticcio all’italiana che... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Le altre di C/ Trapani e Siracusa, ecco le decisioni del Tfn sui deferimenti Articoli correlati Deferimenti Trapani-Siracusa, decisioni rinviate: altre settimane di grande incertezzaNulla di fatto per Trapani e Siracusa con il Tribunale Federale Nazionale che oggi avrebbe dovuto esprimersi sulle violazioni amministrative delle... Le altre di C, la scure del TFN sul Trapani: nuova pesante penalizzazione per i sicilianiSi fa difficile la situazione del Trapani al quale oggi il Tribunale Federale Nazionale ha comminato un’ammenda di 6. Aggiornamenti e notizie su Le altre di C Trapani e Siracusa ecco... Temi più discussi: Trapani e Siracusa, in arrivo altre penalizzazioni?; Più forti di tutto: le piccole imprese di Siracusa e Trapani; Settimana cruciale per due, Trapani e Siracusa in ansia: Tirerò fuori tutti i sassolini dalle scarpe; Trapani e Siracusa, oggi altra udienza al TFN per le scadenze di febbraio, ma niente esclusioni. Per i granata decisivo il 30 marzo in Corte d’Appello Federale. Siracusa penalizzato di cinque punti. Rinvio per il Trapani al prossimo 31 marzoNell'udienza prevista quest'oggi davanti al tribunale Federale Nazionale circa le posizioni di Siracusa e Trapani questo il verdetto: Siracusa penalizzato di cinque punti. Per il Trapani tutto rinviat ... calciofoggia.it Gazzetta dello Sport: Serie C, oggi altra giornata cruciale. Tremano Siracusa e TrapaniGiornata cruciale davanti al Tribunale Federale Nazionale per le vicende legate alle scadenze del 16 febbraio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Siracusa va incontro a una nuova penalizzaz ... goalsicilia.it Arriva la penalizzazione per il Trapani Le ultime https://tinyurl.com/54txwfvm - facebook.com facebook . @seriecofficial | Trapani, rinviata l'udienza davanti al TFN: si attende l’esito del ricorso della Procura Federale x.com