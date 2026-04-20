Lazio Terra di Cinema Days | oltre 108mila spettatori con i biglietti scontati

La seconda edizione di Lazio Terra di Cinema Days si è conclusa con più di 108 mila persone che hanno acquistato i biglietti scontati. L’evento si è svolto dal 13 al 17 aprile 2026, offrendo la possibilità di assistere ai film in sala al prezzo di 2,50 euro. L’iniziativa ha coinvolto numerosi cinema della regione, attirando un ampio pubblico di appassionati.

Roma, 20 aprile 2026 – Si è chiusa con oltre 108 mila spettatori la seconda edizione di Lazio Terra di Cinema Days, l’iniziativa che dal 13 al 17 aprile 2026 ha proposto il cinema in sala al prezzo speciale di 2,50 euro. Il progetto è stato realizzato con il supporto della Regione Lazio e della Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con ANEC Lazio. L’iniziativa ha coinvolto 53 sale cinematografiche e 274 schermi in tutto il territorio regionale, confermando il ruolo della sala come presidio culturale e sociale di prossimità. I dati finali, diffusi al termine della manifestazione, certificano un risultato superiore alle aspettative.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Lazio Terra di Cinema Days, biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale: ecco doveRoma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026 torna “Lazio Terra di Cinema Days”, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto... Buen Camino: Checco Zalone fa storia al cinema italiano, superato record di Quo Vado con oltre 9 milioni di spettatori.Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, ha infranto un record storico del cinema italiano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lazio Terra di Cinema Days: cinema a 2,50 euro dal 13 al 17 aprile; Lazio Terra di Cinema Days: fino a venerdì 17 aprile 2026 nelle sale a 2,50 Euro; Lazio Terra di Cinema Days, torna il cinema a 2,50 euro; Lazio Terra di Cinema Days. Lazio Terra di Cinema Days, biglietti a 2,50 euro nelle sale del litorale: ecco doveRoma, 9 aprile 2026 – Dal 13 al 17 aprile 2026 torna Lazio Terra di Cinema Days, l’iniziativa che promuove il cinema in sala con un biglietto speciale a soli € 2,50. Promossa da Regione Lazio e Fond ... ilfaroonline.it Torna 'Lazio Terra di Cinema Days', dal 13 al 17 aprile biglietti scontati a 2,50 euroNelle città e nelle province della regione Lazio una famiglia di 4 persone potrà andare al cinema con 10 euro dal 13 al 17 aprile. (ANSA) ... ansa.it I Lazio terra di cinema days sono stati un successo. In attesa dei dati definitivi sappiamo già che nelle prime giornate grazie a questa promozione ci sono stati incrementi quasi del 50 per cento delle presenze in sala, soprattutto dei più giovani. Una bella formu x.com I Lazio terra di cinema days sono stati un successo. In attesa dei dati definitivi sappiamo già che nelle prime giornate grazie a questa promozione ci sono stati incrementi quasi del 50 per cento delle presenze in sala, soprattutto dei più giovani. Una bella formu facebook