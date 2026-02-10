Buen Camino | Checco Zalone fa storia al cinema italiano superato record di Quo Vado con oltre 9 milioni di spettatori

Checco Zalone conquista il pubblico italiano e supera il record di Quo Vado. Con oltre 9 milioni di spettatori, il suo nuovo film,

Buen Camino, il film diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, ha infranto un record storico del cinema italiano. Con 9.369.241 spettatori, ha superato il precedente primato detenuto da Quo Vado, sempre diretto da Nunziante e interpretato da Zalone, che aveva totalizzato 9.368.154 ingressi. La certificazione di Cinetel, arrivata il 4 febbraio 2026, consacra un successo che va oltre il semplice risultato al botteghino. Il traguardo, apparentemente esiguo in termini di singoli biglietti, rappresenta una svolta significativa per il cinema italiano contemporaneo. Checco Zalone, figura centrale della commedia italiana degli ultimi due decenni, è riuscito a superare se stesso, consolidando un legame profondo con il pubblico nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Checco Zalone ha stabilito un nuovo record nel cinema italiano con il suo film “Buen camino”, che ha superato i risultati di “Quo vado?” diventando il maggior incasso di sempre.

Checco Zalone si appresta a sfidare il record di Quo Vado? Con oltre 53 milioni di euro incassati prima dell’Epifania, i risultati sono sorprendenti, ma la gara per il miglior risultato è ancora aperta.

Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: la conferenza stampa

