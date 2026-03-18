In Svezia è stata approvata l’acquamazione, una nuova tecnica di cremazione che utilizza l’acqua per favorire la decomposizione del corpo. La procedura, appena resa legale nel paese, rappresenta un’alternativa ecologica rispetto ai metodi tradizionali di cremazione. In Italia, invece, questa pratica rimane vietata e non viene praticata ufficialmente.

La Svezia ha ufficialmente dato il via libera all’acquamazione, una tecnica di commiato ecologica che utilizza il potere dell’acqua per la decomposizione naturale del corpo. Mentre nazioni come la Scozia e diversi stati americani hanno già adottato questa pratica, in Italia la normativa resta ferma, rendendo di fatto illegale questa alternativa alla cremazione tradizionale. La notizia sta sollevando un forte dibattito pubblico, spinto dalla crescente ricerca di soluzioni funerarie a basso impatto ambientale che possano sostituire i metodi convenzionali. bara pronta per il forno crematorio (fonte: Unsplash) L’acquamazione, scientificamente nota come idrolisi alcalina, non prevede l’uso del fuoco ma si affida a un principio chimico accelerato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cos’è l’acquamazione, la cremazione ad acqua appena approvata in Svezia (in Italia è illegale)

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