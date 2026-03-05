Iris Dena prima la ' preda' poi il siluro | così gli Usa hanno affondato la nave iraniana

Gli Stati Uniti hanno attaccato e affondato la nave iraniana Iris Dena a circa 25 miglia a sud della costa dello Sri Lanka. L'operazione ha provocato la morte di dozzine di marinai, lasciando molte altre persone a bordo coinvolte nel naufragio. L'incidente è avvenuto in mare aperto, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze immediate.

Colpita e affondata: l' Iris Dena, nave iraniana, è stata attaccata dalla Us Navy a circa 25 miglia a sud della costa dello Sri Lanka provocando la cosiddetta "morte silenziosa" di dozzine di marinai. Ma cosa c'è davvero dietro la missione? A ricostruire quanto accaduto è Il Corriere della Sera che spiega che "le forze statunitensi in pattugliamento hanno localizzato con la ricognizione la fregata nemica e hanno poi affidato la missione al sottomarino che ha intercettato la 'preda'". "Per distruggerla è stato impiegato un Mk 48, il siluro standard imbarcato sui sottomarini della Navy", conferma l’esperto Giuliano Ranieri. "Ha una lunghezza di 5,8 metri e un’autonomia di quasi 50 chilometri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Iris Dena, la nave affondata da un sottomarino americano era un gioiello della marina iranianaIris Dena , la nave affondata da un sottomarino americano al largo delle coste dello Sri Lanka , era un gioiello della marina iraniana .

