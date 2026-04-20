Lavori chiuso il passaggio pedonale sotto la ferrovia in corrispondenza del bypass dell’Ornaccio

Da martedì 21 aprile, il passaggio pedonale sotto la ferrovia vicino al bypass dell’Ornaccio sarà chiuso al pubblico. La chiusura è stata decisa dall’amministrazione comunale per permettere interventi di manutenzione sul canale che attraversa l’area. La chiusura durerà fino al termine dei lavori e, durante questo periodo, i pedoni dovranno utilizzare percorsi alternativi. Nessuna data di riapertura è stata ancora comunicata.

L’amministrazione comunale di Montevarchi fa sapere che da domani, martedì 21 aprile, sarà chiuso il passaggio pedonale situato sotto la ferrovia in corrispondenza del bypass dell’Ornaccio, al fine di consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione del canale interessato.I lavori avranno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Chiusura temporanea del passaggio pedonale sotto la ferrovia – bypass dell’OrnaccioArezzo, 20 aprile 2026 – Chiusura temporanea del passaggio pedonale sotto la ferrovia – bypass dell’Ornaccio. I lavori alla piazza di Mondello, s'allarga l'area del cantiere: chiuso il corridoio pedonale lato Antico ChioscoLo ha disposto l'ufficio Traffico del Comune, che con un'altra ordinanza ha prorogato la chiusura al transito di via Inserra, dove sono in corso i... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori in via Castellana, da stasera traffico chiuso al passaggio a livello: le modifiche alla viabilità; Lavori di asfaltatura in via Grandi; Lavori in corso... a Venaria Reale; Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni. Lavori, chiuso il passaggio pedonale sotto la ferrovia in corrispondenza del bypass dell’OrnaccioL’amministrazione comunale di Montevarchi fa sapere che da domani, martedì 21 aprile, sarà chiuso il passaggio pedonale situato sotto la ferrovia in corrispondenza del bypass dell’Ornaccio, al fine di ... arezzonotizie.it Chiusura temporanea del passaggio pedonale sotto la ferrovia – bypass dell’OrnaccioL’Amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che da domani, martedì 21 aprile, sarà chiuso il passaggio pedonale situato sotto la ferrovia in corrispondenza del bypass dell’Ornacc ... lanazione.it Stop ai lavori dello stadio della #Roma : il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei comitati e sospende le attività x.com Nuova fase dei lavori per la realizzazione del Metrobus in viale San Sisto. Il Comune di Perugia, con una nuova ordinanza, ha disposto modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra via Mozart e via dei Tagliapietra. Leggi l'articolo completo - facebook.com facebook