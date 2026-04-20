Chiusura temporanea del passaggio pedonale sotto la ferrovia – bypass dell’Ornaccio

Oggi si è deciso di chiudere temporaneamente il passaggio pedonale situato sotto la ferrovia, noto come bypass dell’Ornaccio. La chiusura riguarda la strada che collega le due parti della città attraverso questa infrastruttura, che rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione. La decisione è stata presa per permettere lavori di manutenzione e interventi di sicurezza sulla struttura. La chiusura è stata comunicata attraverso appositi cartelli lungo la zona interessata.

Arezzo, 20 aprile 2026 – . L’Amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che da domani, martedì 21 aprile, sarà chiuso il passaggio pedonale situato sotto la ferrovia in corrispondenza del bypass dell’Ornaccio, al fine di consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione del canale interessato. I lavori avranno una durata stimata di circa 10 giorni lavorativi. Si precisa che, durante il primo giorno di lavoro, una volta allestito il cantiere nella parte terminale di via A. Volta, sarà inoltre interdetto il transito veicolare e pedonale verso il parcheggio retrostante la Scuola secondaria di primo grado “F.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiusura temporanea del passaggio pedonale sotto la ferrovia – bypass dell’Ornaccio Notizie correlate Chiusura temporanea dell’Istituto Scolastico Petronio per accumuli di CO?Il Comune di Pozzuoli informa la cittadinanza che, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di... Interruzione operativa a Lorica: guasto elettrico provoca chiusura temporanea dell’impiantoL’impianto di Lorica, situato nella provincia di Cosenza, è stato temporaneamente chiuso nella mattinata del 2 febbraio 2026 a causa di un guasto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Chiusura temporanea Ponte di San Pietro il 13 aprile 2026; Lavori di asfaltatura in via Grandi; Rimini Marathon, ecco il percorso sulle strade di Riccione: divieti di sosta dal mattino e limitazioni temporanee al traffico; Modifica della viabilità lunedi 20 aprile per inaugurazione caserma Guardia di Finanza. Chiusura temporanea del passaggio pedonale sotto la ferrovia – bypass dell’OrnaccioArezzo, 20 aprile 2026 – Chiusura temporanea del passaggio pedonale sotto la ferrovia – bypass dell’Ornaccio. L’Amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che da domani, martedì ... lanazione.it Chiuso temporaneamente il passaggio pedonale in via Ugo SchianoDa giovedì 16 aprile a lunedì 27, sarà chiuso temporaneamente il passaggio pedonale in via Ugo Schiano, nel tratto compreso tra la rotatoria di via dell’Annona e la rampa di accesso a via Sandro Perti ... valdinievoleoggi.it Si comunica che domenica 19 aprile 2026 é prevista la chiusura temporanea al traffico della strada sp 458 Pettino 2º dal bivio delle Fonti del Clitunno fino al bivio di via Virgilio dalle ore 8 alle ore 13 per lo svolgimento della TRUFFLE BIKE- Cicloturistica de - facebook.com facebook