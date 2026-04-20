L' auto si schianta contro un terrapieno | 38enne lotta tra la vita e la morte

Nella notte tra sabato e domenica, un'auto si è schiantata contro un terrapieno vicino al ristorante Adriatico a Villotta di Chions. Un uomo di 38 anni è rimasto ferito gravemente e si trova in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e il soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente nella notte tra sabato e domenica a Villotta di Chions, nei pressi del ristorante Adriatico. Un uomo di 38 anni, verso l'una di notte ha perso il controllo della sua automobile sulla strada regionale 251. La macchina, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada sulla destra.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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