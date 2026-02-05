Travolta da un' auto sulla Statale | donna lotta tra la vita e la morte

Una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Rezzato, quando è stata investita da un’auto sulla statale. Ora si trova in ospedale, in condizioni stabili ma molto serie. I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma le sue condizioni restano critiche. La polizia sta ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.

Sono stabili ma restano gravissime le condizioni della donna di 60 anni travolta da un’auto nella mattinata di mercoledì 4 febbraio a Rezzato. La 60enne, residente a Mazzano, è ricoverata in Rianimazione al Civile di Brescia, dove è ancora in pericolo di vita.L’incidente è avvenuto poco prima.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Il 30 dicembre 2025, Angelika Hutter è ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale.

Nella mattinata di domenica 4 gennaio a Capriolo, nel Bresciano, una donna di 45 anni è stata ferita gravemente in un’aggressione da parte del marito, avvenuta dopo una lite familiare.

