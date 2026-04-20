L' auto finisce nel fossato e impenna sul muretto

Lunedì 20 aprile, intorno alle 12, un'auto è finita nel fossato e si è impennata sul muretto. I vigili del fuoco di Borgo Valsugana e Scurelle sono intervenuti per un recupero che si è rivelato complesso. Non sono stati segnalati feriti, ma l'episodio ha richiesto l'intervento di professionisti per mettere in sicurezza il veicolo. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora chiara.

Forse una manovra sbagliata o una perdita di controllo improvvisa, fatto sta che intorno alle 12 di lunedì 20 aprile i vigili del fuoco di Borgo Valsugana e Scurelle sono stati chiamati per un recupero particolare.Un’auto, infatti, era finita in un fossato (le cause sono in via di chiarimento).🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Auto abbatte il muretto e finisce nel fossato: ventenne muore nella trappola d’acqua. Chi era la vittimaMassarosa (Lucca), 14 febbraio 2026 – Tragedia all’alba di stamani, 14 febbraio dove un giovane, nato nel 1999, ha perso la vita in un incidente... Leggi anche: Modena, auto sbanda e finisce nel fossato in via Borelle. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vigevano, perde il controllo dell’auto mentre sta andando a lavorare e finisce nel canale: muore a 64 anni; Schianto sul Montello: auto finisce nel fosso, feriti due passeggeri; Ripi. Finisce con l'auto nel torrente lungo la Casilina - Foto 1 di 1; Modena, auto sbanda e finisce nel fossato in via Borelle a Cognento. L'auto finisce nel fossato e rimane in bilico su un muretto: vigili del fuoco in azioneBORGO VALSUGANA. Insolito intervento per i vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 aprile: un’auto è finita in un fossato, restando in bilico a cavallo di un muretto a Borgo Valsugan ... ildolomiti.it Auto finisce con le ruote anteriori nel canale di scoloMONTEGIORGIO - L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30 a Piane di Monteverde, in territorio comunale di Montegiorgio. L'automobilista non ha riportato gravi conseguenze ... cronachefermane.it Incidente nella notte in via 25 Aprile a Besozzo: auto finisce contro una recinzione, due persone coinvolte - facebook.com facebook MACERATA - Incidente in via Galilei: l’auto finisce nella scarpata contro una pianta, il giovane riesce a uscire e se ne va lasciando l'auto sul posto. Indaga la polizia locale x.com