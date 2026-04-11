Modena auto sbanda e finisce nel fossato in via Borelle

Ieri sera, poco dopo le 23, in via Borelle a Modena, un’auto si è improvvisamente sbandata e ha terminato la corsa nel fossato lungo la strada. La vettura, una Ford Fiesta con due persone a bordo, ha causato l’intervento dei soccorsi. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e le autorità stanno conducendo gli accertamenti del caso. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei conducenti.

Incidente ieri sera, venerdì 10 aprile, in via Borelle 20, poco dopo le 23. Una Ford Fiesta con a bordo due persone, per ragioni in corso di accertamento, è sbandata e fuoriuscita dalla sede stradale finendo nel fosso. Il conducente, un ragazzo del 2004 residente a Modena, è stato trasportato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Finisce con l'auto nel fossato sulla Modena-Sassuolo, salvato dai vigili del fuoco Leggi anche: Auto contro moto, 17enne finisce nel fossato: grave Argomenti più discussi: L'auto sbanda, esce di strada e si cappotta nel canale: c'è una vittima. Sanitari sul posto; Auto si ribalta nel canale, muore 64enne; Auto sbanda e si schianta contro due vetture parcheggiate: un ferito; ??L'auto sbanda e si schianta contro un muretto: grave un giovanissimo. Modena, auto sbanda in A1 e sbatte contro il guardrail: un morto e un ferito graveUn 24enne morto sul colpo, un 41enne in condizioni critiche. È molto pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nei primi minuti dopo il mezzogiorno di oggi, domenica 2 novembre, ... corrieredibologna.corriere.it OPEN CGIL: APRIAMO UNA FINESTRA SUL MONDO È disponibile la puntata 13/2026 https://www.cgilmodena.it/video/ CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil Emilia Romagna | Collettiva - facebook.com facebook Modena, sedicenne accoltellato a morte al parco Novi Sad: 19enne latitante condannato a 22 anni e 7 mesi x.com