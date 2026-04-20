Lauro Maresca | Così ho portato la Euribia fuori dall?inferno di Hormuz

Lauro Maresca ha raccontato come ha guidato la Msc Euribia attraverso lo Stretto di Hormuz, descrivendo momenti di paura e angoscia. La sua responsabilità era di portare la nave in salvo, affrontando le difficoltà di un tratto di mare noto per i rischi. La situazione è stata caratterizzata da tensione, con preghiere a bordo durante il passaggio.

Paura, angoscia, preghiere. Una forte responsabilità sulle spalle: condurre Msc Euribia fuori dallo Stretto di Hormuz. Il comandante Lauro Maresca non nasconde nulla di sé stesso. Anche la forza che ha trovato nella fede: «C’è un limite dentro di me che non posso vedere, ma lo riconosco ogni volta che lo raggiungo. È il punto in cui finiscono le mie capacità. Per anni ho creduto che quello fosse il limite. Ma non lo è. Perché è proprio lì che inizia la mia fede». Inizia così il racconto di Maresca, 53 anni, l’uomo che dopo più di 40 giorni di “prigionia” nel porto di Abu Dhabi, è riuscito a condurre Msc Euribia fuori dal Golfo Persico. Lunghissimi minuti di silenzio e di paura sul ponte di comando quando la nave ha attraversato lo stretto di Hormuz insieme ad altre due unità della Tui Cruises.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Lauro Maresca: «Così ho portato la Euribia fuori dall?inferno di Hormuz» Notizie correlate Leggi anche: Marc Marquez: "Così sono uscito dall'inferno. Ma ho pensato anche al ritiro" Leggi anche: Hormuz, il gioco delle navi che sfidano la sorte: così la Msc Euribia ha passato lo Stretto, due cargo indiani attaccati da Teheran