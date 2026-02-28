Marc Marquez | Così sono uscito dall' inferno Ma ho pensato anche al ritiro

L’iridato della Ducati ha condiviso alla vigilia del Mondiale il percorso fatto finora, descrivendo il suo cammino tra numerose cadute e interventi chirurgici. Ha parlato di come si sia sentito uscito da un periodo difficile, menzionando anche la possibilità di ritirarsi. Le sue parole riflettono un confronto aperto con le sfide vissute lungo la carriera.

Dimenticate che sia stato il titolo mondiale numero nove, per quanto simbolico. Non è stata nell’aver eguagliato Valentino Rossi l’impresa di Marc. E nemmeno, o perlomeno non solo, nell’esserci riuscito a cavallo di una Ducati, come solo un anno e mezzo prima non avrebbe forse mai nemmeno immaginato. Marquez nel 2025 ha compiuto un capolavoro sportivo e umano straordinario, a prescindere da tutto, dal palmares che ha implementato e dalla moto che ha cavalcato. Semplicemente perché aveva creduto di essere finito e ha saputo ricominciare. Ed è esattamente quello, il punto: che è ripartito di botto come ci aveva abituati per anni, prima del Covid, e come temeva di non poter più fare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

