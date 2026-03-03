Sinner in corsa per il Laureus come miglior sportivo | Orgoglioso del mio 2025

Stamattina sono stati annunciati i nominativi per il premio Laureus come miglior sportivo del 2025. Tra i candidati c’è il tennista italiano, che si dice orgoglioso del suo percorso finora. Il suo principale avversario resta ancora da definire, ma la sua candidatura ha attirato molta attenzione. La decisione finale sarà comunicata nei prossimi mesi.

È ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Anche ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello Sport mondiale che quest'anno saranno assegnati il 20 aprile per il terzo anno di fila a Madrid. Ieri sono arrivati i nominati e naturalmente il numero uno e il numero due della classifica Atp sono tra i finalisti per il premio sportivo dell'anno. In ottima compagnia vedendo le altre stelle che hanno loro compagnia. I vincitori dei premi saranno scelti dai membri della Laureus World Sports Academy. I 1.300 membri del Laureus Global Media Panel hanno selezionato sei atleti eccezionali in ciascuna delle sei categorie, mentre i membri del Comitato Paralimpico Internazionale hanno scelto i candidati al premio “Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability” (“Sportivo con disabilità”). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

