Laureati in Psicologia | come insegnare nel 2026 e accedere al TFA con la classe A18 CFU requisiti e soluzioni

Molti laureati in Psicologia desiderano intraprendere la carriera di insegnante, ma spesso non sono chiari i requisiti necessari. Per accedere alla classe A18, è importante conoscere i CFU richiesti e le modalità di integrazione dei crediti formativi. Le procedure per partecipare ai percorsi abilitanti e al TFA sono state aggiornate e prevedono specifici requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere l’abilitazione all’insegnamento nel 2026.

Molti laureati in Psicologia vogliono insegnare ma non conoscono i requisiti. Ecco come accedere alla classe A18, quali CFU servono e come integrarli per partecipare ai percorsi abilitanti e al TFA. Negli ultimi anni, sempre più laureati in Psicologia stanno valutando l’insegnamento come opportunità professionale. Tuttavia, uno degli ostacoli principali riguarda la comprensione dei requisiti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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