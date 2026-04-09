Mini TFA Sostegno 2026 non ci sono riduzioni per chi ha i 24 CFU in metodologie didattiche

Il Ministero dell’istruzione ha annunciato che per il Mini TFA Sostegno 2026 non sono previste riduzioni delle prove per chi possiede i 24 CFU in metodologie didattiche. Il percorso, promosso da Indire e dalle università, si rivolge a docenti con almeno tre anni di servizio specifico negli ultimi otto anni. La procedura si configura come un’accelerazione rispetto ai percorsi tradizionali di formazione per il sostegno.

Il percorso proposto da Indire e dalle Università per i docenti con tre anni di servizio specifico negli ultimi 8 (art. 6 ) e titolo estero (art. 7) sono realizzati, in un periodo non inferiore a tre mesi, per un totale massimo di 48, 36 o 40 CFU a seconda delle tipologie di percorso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano Leggi anche: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano, UniCamillus Temi più discussi: Mini TFA sostegno 40 CFU: BANDI aperti Università Cattolica, Macerata, UniCusano, UniCamillus; DEROGHE AL VINCOLO PER LA MOBILITA': SPERANZE PER L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 2026/2027; Graduatorie GPS 2026: chi possiede titolo sostegno conseguito all’estero verrà inserito a pettine o in coda?; TFA sostegno INDIRE/Università, al via le lezioni: chi termina entro il 30 giugno scioglie la riserva. Tutte le indicazioni [LO SPECIALE]. TFA XI Ciclo 2026: scopri il metodo EdiSES nel Webinar di presentazioneIl TFA XI Ciclo è vicino e, per molti aspiranti docenti di sostegno, rappresenta il momento giusto per centrare il proprio obiettivo di carriera. L’accesso ai corsi di specializzazione universitari pe ... orizzontescuola.it TFA sostegno INDIRE, il 26 marzo apertura della piattaforma per la formazione, il 7 aprile avvio delle lezioni sincrone: il calendarioIl 26 marzo è prevista l’apertura della piattaforma di formazione con l’avvio ufficiale delle attività didattiche per i percorsi di sostegno INDIRE per triennalisti e specializzati all’estero.Gli uten ... tecnicadellascuola.it Dyson presenta HushJet Mini Cool Fan: il ventilatore piccolo, potente e indossabile x.com Faccenda DJI Mini 4 e Mini 5 che non possono più essere convertiti in C1. DJI ha smesso di consentire agli utenti il passaggio di questi droni dalla classe C0 alla classe C1. Dal momento che questa era una caratteristica fondamentale del prodotto acquistato, - facebook.com facebook