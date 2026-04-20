Laura Pausini sgrida il pubblico | La prima fila paga di più ma non sa le canzoni e scoppia la polemica social

Durante una tappa del suo tour mondiale a Lima, in Perù, la cantante ha rivolto alcune parole al pubblico, dicendo che la prima fila paga di più ma non conosce le canzoni. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni sui social e nei media, attirando l’attenzione sulla scena. L’episodio ha generato discussioni tra i fan e gli utenti online, mentre la cantante ha mantenuto il silenzio sulla questione.

Durante una tappa del suo tour mondiale a Lima, in Perù, Laura Pausini è stata protagonista di un fuori programma che ha catturato l’attenzione dei media e dei fan. L’artista ha interrotto momentaneamente lo show per rivolgersi direttamente alle prime file, ree di non conoscere i testi dei brani. Con la sua consueta schiettezza, la cantante ha espresso il proprio disappunto per lo scarso coinvolgimento degli spettatori che occupavano i posti più esclusivi, sottolineando il contrasto con l’entusiasmo mostrato dal resto del pubblico situato più lontano dal palco: una situazione sempre più comune durante eventi di questa portata “La prima fila paga molto, ma non sa le canzoni.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Laura Pausini sgrida il pubblico: “La prima fila paga di più ma non sa le canzoni” e scoppia la polemica social Laura Pausini, pubblico basito durante l’inno d’Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Notizie correlate “La prima fila paga molto, ma non sa le mie canzoni. Muovete almeno le labbra. Là in fondo le cantano tutte. Ho controllato”: Laura Pausini ferma il concertoLaura Pausini ha un rapporto diretto e schietto con il suo pubblico e anche quando durante i concerti qualcosa non le “quadra” prende di petto la... Laura Pausini sgrida i fan VIP in prima fila in Perù: “Pagano molto ma non conoscono le canzoni”Laura Pausini interrompe concerto a Lima, in Perù, e rimprovera la prima fila poco coinvolta: "Pagano molto ma non conoscono le canzoni". Contenuti utili per approfondire Laura Pausini sgrida i fan VIP in prima fila in Perù: Pagano molto ma non conoscono le canzoniLaura Pausini interrompe concerto a Lima, in Perù, e rimprovera la prima fila poco coinvolta: Pagano molto ma non conoscono le canzoni ... fanpage.it La prima fila paga molto, ma non sa le mie canzoni. Muovete almeno le labbra. Là in fondo le cantano tutte. Ho controllato: Laura Pausini ferma il concertoLa cantante ha sgridato ironicamente i fan della prima fila durante il concerto che ha tenuto all'Arena 1 Lima. ilfattoquotidiano.it