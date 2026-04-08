Durante un concerto a Madrid, la cantante ha interrotto lo spettacolo dopo aver notato un uomo nel pubblico che sembrava alterato dall’alcol. La performer ha commentato dicendo che l’uomo era ubriaco e che non era il momento di ascoltarlo mentre si beveva. Il video dell’episodio mostra la cantante che si rivolge direttamente al pubblico per gestire la situazione. Nessuna informazione aggiuntiva è stata rilasciata riguardo alle conseguenze di questo episodio.

Laura Pausini ha concluso, lunedì 6 aprile a Madrid, le tappe spagnole del suo Yo Canto World Tour 20262027. La cantante ha intrattenuto il pubblico della capitale spagnola con tre ore di concerto. Nel corso della serata si è resa anche protagonista di uno sfogo simpatico contro un fan ubriaco. Il momento è stato immortalato da alcuni spettatori presenti che hanno rilanciato quanto avvenuto sui social. Il video è diventato virale dopo qualche ora. Laura Pausini ferma il concerto a Madrid: ubriaco crea scompiglio Il video dello sfogo di Laura: "Bere non aiuta" L'omaggio alla Spagna: "Ringrazio questa terra" Laura Pausini ferma il concerto a Madrid: ubriaco crea scompiglio Pausini si è esibita alla Movistar Arena, davanti a circa 12mila persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Laura Pausini contro un fan al concerto di Madrid, "ubriaco ma non sono da ascoltare mentre si beve": il video

“Cosa sta succedendo lì? Ah, è ubriaco. Noi qui dopo il concerto andiamo a fare l’amore e bere tanto non aiuta”: Laura Pausini ironica con un fan a MadridLaura Pausini ha portato il suo Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027 in giro per le città spagnole.

Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: “Bere tanto non aiuta a fare l’amore”Faenza (Ravenna), 8 aprile 2026 – Laura Pausini ha portato il suo ‘Io Canto/Yo Canto World Tour 2026/2027’ in Spagna, conquistando il pubblico con...

Temi più discussi: Mi scusi, signora, ma sta mangiando una pizza proprio davanti a me? Ne voglio una anch'io!: fuori programma di Laura Pausini durante un concerto - IL VIDEO; Laura Pausini rende omaggio a Hijo de la luna con un abito spettacolare disegnato da Antonio Marras: La ascoltavo quando avevo 12 anni e sognavo di fare la cantante; Laura Pausini, l'incontro tra musica ed emozioni; Laura Pausini, concerto da brividi a Madrid: c'è anche Can Yaman. Il rimprovero al fan ubriaco: Dopo andiamo tutti a tr*****e.

Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: Bere tanto non aiuta a fare l’amoreLa cantante ha interrotto lo show e scherzato con il pubblico: Non sono una cantante da ascoltare mentre si beve. E poi la dedica d’amore alla Spagna: E’ la mia terra, come l’Italia ... msn.com

Noi dopo andiamo a scop**e: Laura Pausini ferma il concerto per un fan ubriaco, il video è viraleLaura Pausini ferma il concerto a Madrid per un fan ubriaco e lancia una frase diventata virale: cosa è successo e il video. donnaglamour.it

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook

Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com