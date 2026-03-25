Laura Pausini ha rivelato che tre ragazzi in coma si sono risvegliati ascoltando le sue canzoni. La cantante si è confrontata con Radio Italia nel programma 'Fuori Tempo', pochi giorni prima dell'inizio del suo tour mondiale 'Io canto world tour', previsto per il 27 marzo a Pamplona. Ha anche parlato della sua carriera, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche di queste storie.

Quando mancano pochi giorni prima della partenza del tour mondiale 'Io canto world tour', al via il 27 marzo a Pamplona, Laura Pausini si è raccontata nel format di Radio Italia 'Fuori Tempo', entrando nei dettagli della crescita di una carriera che, tra le tante soddisfazioni dovute ai vari riconoscimenti internazionali, ha visto anche maturare il suo rapporto con i fan. Ed è stato proprio a questo proposito che la cantante ravennate ha parlato di quanto le sue canzoni siano entrate fortemente nella vita di molte persone, anche in momenti molto delicati come quelli di salute. Alla domanda se ci sia stato un momento in cui si è resa conto davvero di questo legame, la cantante ha così raccontato che più volte le sue canzoni sono state determinanti per il risveglio dal coma di tre fan. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - La rivelazione di Laura Pausini: "Tre ragazzi in coma si sono risvegliati con le mie canzoni"

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