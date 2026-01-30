Realme P4 Power riscrive le regole dell’autonomia con una batteria da 10.000 mAh

Realme ha presentato il nuovo P4 Power 5G, uno smartphone che punta tutto sull’autonomia. La sua batteria da 10.000 mAh promette di durare giorni, anche con un uso intenso. L’azienda sostiene di aver riscritto le regole di quanto può resistere un telefono senza ricaricare. La novità si inserisce in un mercato che chiede sempre più dispositivi duraturi e affidabili. Per ora, il prodotto è diventato il punto di riferimento per chi cerca autonomia senza rinunciare alle prestazioni.

(Adnkronos) – L'industria della telefonia mobile raggiunge un nuovo traguardo nel campo dell'efficienza energetica con il debutto ufficiale di Realme P4 Power 5G. Il dispositivo si posiziona come il pioniere di una nuova categoria di prodotti, integrando per la prima volta un'unità da 10.001 mAh. Nonostante la capacità quasi raddoppiata rispetto agli standard attuali del mercato, l'ingegnerizzazione basata su anodi al carbonio di silicio di nuova generazione ha permesso di mantenere un profilo di 9,08 millimetri, evitando gli ingombri eccessivi tipici dei dispositivi ad alta capacità e preservando un'ergonomia bilanciata per l'utilizzo quotidiano.

