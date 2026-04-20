Nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, l’attore Francesco Mandelli ha commentato il possibile futuro di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Ha dichiarato che, secondo lui, Allegri dovrebbe rimanere al club rossonero, definendolo uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. La conversazione si è concentrata sulla situazione attuale e sulle prospettive dell’allenatore nel contesto milanese.

'Il Corriere dello Sport' ha intervistato Francesco Mandelli, noto attore comico e regista. Da grande tifoso del Milan, si è espresso sul tema più discusso degli ultimi giorni, vale a dire il futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera (qui per leggere le parole dello stesso allenatore sul suo futuro dopo Verona-Milan). Ecco, dunque, il pensiero di Mandelli sull'attuale tecnico del Diavolo. Vedresti bene Allegri in Nazionale o lo terresti al Milan? "Io me lo terrei al Milan, ma comunque lo vedrei bene. Secondo me è un grande allenatore, ti sta antipatico solo quando non è della tua squadra, perché quando è il tuo allenatore lo ami e basta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - L’attore Francesco Mandelli sul futuro di Allegri: “Lo terrei al Milan. Per me è un top al mondo”

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Sabato 18 aprile ore 21 Domenica 19 ore 17 e ore 21 Cena di classe (Ita/94') di Francesco Mandelli . con Beatrice Arnera, Luigi Luciano, Giovanni Esposito, Roberto Lipari, Nicola Nocella Andrea Pisani, Francesco Russo, Giulia Vecchio, Annandrea Vitrano, facebook