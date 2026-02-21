Milan Allegri aspetta Leao e Pulisic Lo statunitense può tornare al top per …

Il Milan si prepara a chiudere la stagione con entusiasmo, con Allegri che aspetta il ritorno di Leao e Pulisic. La presenza del portoghese e dell'americano potrebbe cambiare le sorti delle prossime partite, soprattutto considerando le recenti difficoltà in attacco. Pulisic lavora duramente per recuperare la forma migliore, mentre Leao punta a essere disponibile già contro le prossime sfide. Entrambi rappresentano le armi principali di una squadra determinata a conquistare punti importanti.

Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la partita contro il Parma quando mancano sempre meno giorni al mese di marzo che Massimiliano Allegri ha sempre sottolineato di come sia decisivo per tutta la stagione. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' i rossoneri avranno bisogno dei loro leader a partire dalla coppia in attacco ovvero Pulisic e Leao. Come scrive il quotidiano Leao continua a segnare, ma si vede che non è al meglio a livello fisico, anche se il lavoro settimanale lo aiuto. Secondo Allegri starebbe per avere la fase di campionato in cui Leao e Pulisic potranno fare la differenza, anche se i numeri sono in calo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Allegri verso la sfida al Pisa. Pulisic tra rinnovo e voglia di tornare al top. Si avvicina Goretzka?In vista della sfida contro il Pisa, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, mostrando determinazione e concentrazione.

Milan, Allegri riabbraccia Pulisic: lo statunitense è disponibile per la trasferta di PisaChristian Pulisic si è allenato ieri con il gruppo a Milanello e ora è pronto per la trasferta di Pisa.

