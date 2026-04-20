L’attore statunitense, conosciuto per ruoli in serie televisive e film di successo, è deceduto all’età di 57 anni. La notizia della sua morte è stata confermata senza dettagli aggiuntivi, e si attende eventuale comunicazione ufficiale. Fino ad ora, non sono stati resi noti i motivi o le circostanze che hanno portato alla scomparsa. La sua carriera ha spaziato tra televisione e cinema, con ruoli ricordati dal pubblico.

P atrick Muldoon, attore e produttore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Richard Hart nella serie cult Melrose Place e per il ruolo di Zander Barcalow in Starship Troopers – Fanteria dello spazio, è morto improvvisamente all’età di 57 anni. Muldoon è ricordato anche per il ruolo di Austin Reed nella serie Il tempo della nostra vita. Il thriller Dirty Hands, il suo ultimo film, dovrebbe uscire nel corso del 2026. Secondo fonti vicine alla famiglia, riporta il sito TMZ, la causa del decesso sarebbe un attacco cardiaco. Ma come si manifesta l’ infarto? Quali sono i sintomi? E, soprattutto: cosa fare se si sospetta di avere un infarto? Infarto a 46 anni, Nikki racconta i sintomi sottovalutati: «Pensavo di aver dormito male.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore aveva 57 anni. Dai sintomi ai fattori di rischio, tutto quel che c'è da sapere sull'attacco cardiaco

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