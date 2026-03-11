L’attrice Luisa Amatucci, nota per il suo ruolo in una soap italiana, ha recentemente rivelato di aver scoperto per caso di aver avuto un tumore all’endometrio. Si tratta del tumore ginecologico più diffuso in Occidente. La sua esperienza ha portato a conoscere meglio questa patologia e i suoi rischi. Nessun dettaglio sulle cause o sui trattamenti, solo la notizia della diagnosi.

L ’attrice Luisa Amatucci, volto storico della soap Un posto al sole in cui interpreta Silvia Graziani, ha raccontato di aver scoperto per caso di aver avuto un tumore all’ endometrio. Una diagnosi, ha raccontato durante un evento dedicato alla prevenzione, arrivata quasi incidentalmente, durante controlli medici. E che ora l’attrice ha deciso di condividere pubblicamente per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Il suo racconto riporta l’attenzione su una patologia molto diffusa ma di cui si parla relativamente poco. Il tumore dell’endometrio, infatti, è oggi la forma di tumore ginecologico più frequente nei Paesi occidentali. Secondo gli ultimi dati, in Italia si registrano circa 10mila nuovi casi ogni anno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È il tumore ginecologico più diffuso in Occidente: i fattori di rischio e tutto quel che c'è da sapere

