I Caf Cisl hanno gestito quest'anno rimborsi per i modelli 730 di oltre dodici milioni di contribuenti. Questa cifra riflette la presenza diffusa su tutto il territorio e la continuità del servizio offerto alla cittadinanza. Il lavoro dei Caf si conferma come un punto di riferimento per molte persone che affidano a queste strutture la gestione delle pratiche fiscali annuali.

Non solo numeri, ma una fotografia nitida di un presidio sociale che, anno dopo anno, consolida il proprio ruolo sul territorio. I dati del 2025 del Caf Cisl di Ferrara raccontano una realtà capace di coniugare prossimità e innovazione, con un impatto concreto sulla vita quotidiana di migliaia di cittadini. L’ammontare complessivo dei rimborsi derivanti dai modelli 730 supera i 12,5 milioni di euro (12.551.348 per l’esattezza), una cifra che restituisce la dimensione di un servizio capillare e strutturato. A beneficiarne sono stati in larga parte lavoratori dipendenti (12.769) e pensionati (8.219), due categorie che più di altre trovano nel Caf un punto di riferimento stabile per orientarsi nella complessità fiscale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’attività dei Caf Cisl. Rimborsi modelli 730 per oltre dodici milioni

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